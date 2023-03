Wer sich selbst einen Überblick über das Angebot verschaffen möchte, der hat am kommenden Wochenende von 9 bis 18 Uhr bei der „Nordsee Boatshow“ die Gelegenheit dazu. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, findet die Messe jetzt zum zweiten Mal auf dem Gelände von Buy a Boat am Bohlswarfer Weg 25-27 in Schortens statt.

Der älteste ZAR Händler „zarformenti.de“ in Deutschland hat seine tägliche Bootsausstellung erweitert und bietet nun neben den ZARFOMENTI, ZARmini und GRAND RIBs, mit den neuen STERK YACHTS, jetzt auch Festrumpf Boote auf ihrer Webseite buy-a-boat.de an.

Alles aus einer Hand

Das Team von Buy-a-Boat realisiert auch Sonderwünsche der Kunden bei der Konfiguration ihres individuellen Bootes.

Die Kunden erhalten bei Buy a Boat die komplette Planung und Konfiguration ihres Neubootes. Die Boote werden in der eigenen Werkstatt individuell fertiggestellt und mit den vom Kunden gewünschten Yamaha oder Suzuki Motoren bestückt. Auch Sondereinbauten, beispielsweise Kartenplotter, Audiosystem oder Unterwasserbeleuchtungen, können nach Kundenwunsch installiert werden. Bootsreparaturen werden je nach Aufwand selbst oder in Kooperation mit erfahrenen Partnern, wie etwa Jade Yachting in Wilhelmshaven, durchgeführt.

ZAR 85 SL

Gemeinsamer Showroom in Meppen

Seit Beginn des Jahres arbeitet Buy-a-Boat auch mit CW Boating in Meppen zusammen: Benedict und Hannes verfügen über das notwendige Know-how und sind bereits seit Jahren ZARmini und Suzuki Händler. Jetzt können Kunden auch in Meppen ZARFORMENTI und GRAND Schlauchboote in dem gemeinsamen Showroom besichtigen. Zu jedem RIB gehört natürlich ein passender Trailer, der je nach Kundenanforderung von verschiedenen renommierten Herstellern bezogen und individuell an das jeweilige Boot angepasst wird. Vom edlen Vanclaes Edelstahl RIBMARINE Trailer bis zum preiswerten TPV-Bootstrailer wird alles an das jeweilige Boot angepasst.