Travemünder Woche abgesagt, Kieler Woche nur sportlich?

Erste TW-Absage seit 1947

„Wir müssen den Weg der Absage schweren Herzens gehen. Es ist der erste Ausfall seit 1947. Aber die Situation lässt uns keine andere Möglichkeit“, sagt Frank Schärffe, Geschäftsführer der Travemünder gGmbH in enger Abstimmung mit Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau. „Die Travemünder Woche ist das größte jährlich stattfindende Event in der Hansestadt und hat in seiner 131-jährigen Geschichte vielen Krisen getrotzt. Wir haben alle Optionen geprüft, die Segel- und Festivalwoche auch in diesem Jahr – in abgewandelter Form – aufrecht zu erhalten. Am Ende konnten wir leider keine andere Entscheidung als die Absage treffen“, sagt Jan Lindenau.

Kiel: Zurück zu den Wurzeln

Federn lässt auch die Kieler Woche, die bereits von dem traditionellen termin Ende Juni auf die zweite Septemberwoche verschoben wurde und damit knapp hinter dem Datum liegt, bis zu dem die Landesregierung ein Verbot von Großveranstaltungen festgesetzt hat.