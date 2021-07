Urteil: Cannes Yachting Festival weiter bei RX France

Das Gerichtsurteil kommt nach einem etwa fünf Jahre dauernden Gerichtsverfahren, das 2016 vom französischen Verband der Bootsindustrie, der Federation des Industrie Nautique (FIN) eingeleitet wurde. Dieser hatte eine vertragliche Vereinbarung zwischen der FIN und RX France angefochten, die letzterem die Managementrechte für das Cannes Yachting Festival bis 2041 einräumt. Die Wettbewerbsbehörde wies die Klagen des FIN gegen RX France bereits 2017 ab, und der FIN wurde auch vom Verwaltungsgericht am 30. Juni 2020 in seinem Fall gegen die CCI (Industrie- und Handelskammer) Nizza-Côte d’Azur abgewiesen.

”Trotz der Gerichtsverfahren haben wir unsere Innovationen fortgesetzt, die internationale Reichweite der Veranstaltung erhöht und unsere Ausstellungsbereiche im Wasser erweitert, um Segelyachten in den Port Canto zu verlegen und dieses Segment stark zu entwickeln. Was die Motorboote betrifft, so belegen sie jetzt den Alten Hafen von Cannes vollständig. Wir werden alles tun, um der französischen und internationalen Seglergemeinde auch in Zukunft gute Winde und eine angenehme See zu bieten”, fügt Michel Filzi hinzu.

“Ich bin unglaublich stolz auf die Art und Weise, wie sich das Cannes Yachting Festival entwickelt hat. Wir haben eng mit der französischen und internationalen Yachting-Community zusammengearbeitet, und 2019 wurden wir damit belohnt, dass 82 % der professionellen Teilnehmer angaben, dass sie mit der Show vollkommen oder sehr zufrieden waren. In der französischen Branche sind diese Werte sogar auf 89 % gestiegen”, sagt Sylvie Ernoult, Direktorin des Cannes Yachting Festivals. ”Trotz der Rahmenbedingungen haben wir ununterbrochen gearbeitet, um sicherzustellen, dass die diesjährige Septemberausgabe in Cannes ein Erfolg wird, einschließlich der Entwicklung der Ausstellungszone Port Canto. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der Zufriedenheit unserer Aussteller und Besucher beizubehalten.”