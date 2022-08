Vedette Boat Show in Holland

Gemeinsame Ausfahrt und Werft-Show

Der ‘Vedette Vaardersdag’ findet am 27. August statt. An diesem Samstag versammeln sich verschiedene Vedette-Schiffe in Aalsmeer. Nach der Begrüßung mit Kaffee und Kuchen fahren alle gemeinsam auf der Ringvaart vom Haarlemmermeer zum Braassermeer. Der Tag endet auf den Inseln „De Hemmen“ mit Grillen und einem Getränk. Einige dieser Vedette-Schiffe werden anschließend zur Werft fahren. Diese Schiffe werden am 3. und 4. September auf der 2. Ausgabe der Vedette Boat Show auf der Werft in Ter Aar in den Niederlanden ausgestellt.

Am Kai liegt das neueste Modell von Vedette Jachtbouw, die Vedette 11.30 Salon Comfort Line, sowie die kürzlich fertiggestellte Vedette Navigator 35, eine Vedette 10.30 Kabine. Verschiedene Schiffe der Vedette Comfort Line mit Kabine können ebenfalls besichtigt werden. In der Werft-Halle befinden sich zudem mehrere Schiffe in der Ausrüstungsphase. Auf der Vedette Boat Show präsentieren sich außerdem verschiedene Firmen und Anbieter wie die Firma NPS (Nanni-Motoren), Raymarine, Zeilmakerij Aalsmeer und Vetus.