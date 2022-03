Veränderungen im Torqeedo-Management

Dr. Ralf Plieninger, seit 2012 Chief Technology Officer (CTO) und Chief Operating Officer (COO) in Personalunion sowie Geschäftsführer der Gesellschaft, hat sich entschlossen, das Unternehmen zum 1. Mai 2022 zu verlassen. Dr. Markus Müller, CTO beim Torqeedo-Mutterkonzern DEUTZ, übernimmt mit sofortiger Wirkung neben seinen Aufgaben bei DEUTZ kommissarisch als Chief Executive Officer (CEO) die Geschäftsführung von Torqeedo.

Dr. Ralf Plieninger verlässt Torqeedo auf eigenen Wunsch zum Mai 2022 . (Foto: Torqeedo)

„Es war mir eine Ehre, das Team von Torqeedo in den letzten zehn Jahren aufbauen und leiten zu dürfen“, erklärte Plieninger in einer Botschaft an die Belegschaft. „Wir haben gemeinsam innovative elektrisch betriebene Produkte auf den Markt gebracht, die ganze Segmente der maritimen Wirtschaft verändert haben. Gleichzeitig haben wir aus einem kleinen, innovativen Start-up einen Marktführer gemacht.“

Dr. Markus Müller ist seit 2021 CTO der DEUTZ AG und bekleidete zuvor seit 2006 verschiedene fachspezifische Führungspositionen im Unternehmen. Als CTO ist Müller eng in die Umsetzung der Elektrifizierungsstrategie E-DEUTZ und des kürzlich neu gebildeten DEUTZ-Segments