Wassersportler für die Ukraine

Der (BVWW) hat zusammen mit der europäischen Interessenvertretung, European Boating Industry (EBI), unter dem Motto „Die europäische Wassersportindustrie gemeinsam für die Ukraine“ eine Hilfskation ins Leben gerufen. Die Verbände arbeiten mit dem Deutschen Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V. zusammen, das sich auf die Lieferung von medizinischen Hilfsgütern in Kriegs- und Krisengebiete spezialisiert hat. Angesichts der aktuellen Entwicklung in der Ukaraine, bei der auch immer mehr Zivilisten in Kampfhandlungen verwickelt werden, ist der Bedarf groß. Die Hilfsaktion richtet sich sowohl an Unternehmen und deren Belegschaften als auch an alle Wassersportler, denn letztlich zählt jeder Euro.

Action medeor liefert direkt in die Ukraine und hat vor Ort bereits eine eigene Infrastruktur und Logistik aufgebaut. Bislang hat das Hilfswerk drei Transporte mit Hilfsgütern auf den Weg in die westukrainische Stadt Ternopil gebracht. An Bord waren jeweils 30 Paletten mit Medikamenten und medizinischer Ausrüstung, darunter Schmerzmittel, Antibiotika, Verbandsstoffe, Nahtmaterial, Gipsverbände, Infusionslösungen und medizinische Geräte. Künftig sollen zwei Transporte pro Woche folgen. Außerdem will action medeor gemeinsam mit seinem Partnerkrankenhaus in Ternopil einen Umschlagplatz für Medikamente und medizinische Hilfsgüter einrichten. Von dort aus sollen dann weitere Krankenhäuser in anderen Regionen der Ukraine versorgt werden.