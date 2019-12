Winterhausmessen an Ostsee, Havel und Main

30. November bis 1. Dezember ancora Marina Advent Boat-Show

Stimmungsvoll: Die Advents Boat-Show in der ancora Marina

In der 5-Sterne ancora Marina in Neustadt i.H. an der Ostsee versammeln sich am Samstag und Sonntag den 30.11. und den 1.12.2019 jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr die zahlreichen Dienstleister, Handwerksbetriebe und Yachthändler, die in der Marina ihren Firmensitz haben oder als Partnerunternehmen mit der ancora Marina zusammenarbeiten. In der großen, hellen erst vor ein paar Jahren neu errichteten Ausstellungshalle 1 gibt’s dabei jede Menge Boote, Yachten und Zubehör zu besichtigen und zu kaufen und natürlich können sich Besucher ausführlich beraten lassen. Während sich die Erwachsenen bei Schmalzbrot und Glühwein die schmucken Yachten anschauen, kommen die Kinder am arborea-Weihnachtsbasteltisches auf ihre Kosten. Der Eintritt ist natürlich frei.

Veranstaltungsort: