Yamaha präsentiert E-Antriebssystem

Seit über 60 Jahren setzt Yamaha Motor mit technischen Innovationen neue Impulse auf dem Sektor der Bootstechnik. Bisher mit Verbrennungsmotoren. Jetzt wird auch bei elektrischen Antrieben für Boote ein neuer Akzent gesetzt. Das neue Antriebssystem HARMO soll nach Aussagen von Yamaha ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft sein – sowohl für das Unternehmen, als auch die gesamte Branche. Das Projekt fördert die Entwicklung neuer, umweltfreundlicherer Alternativen und steht damit in Einklang mit der weltweit zunehmenden Bedeutung smarter Mobilität und neuer Denkweisen.

Lange Erfahrung mit elektrischen Antrieben

Yamaha Motor sieht sich weiterhin der Aufgabe verpflichtet, seine Verbrennungsmotoren effizienter zu machen. Gleichzeitig ist das Unternehmen im Bereich der Elektrotechnik gut aufgestellt. So kommen elektrisch betriebene Innovationen für Leicht-Elektro-Fahrzeuge (LEV – Light Electro Vehicle), elektrische Golf Cars, E-Motorräder , Rollstühle, Drohnen und Elektrofahrräder aus dem Hause des japanischen Weltkonzerns. Diese hochentwickelte Technik ermöglicht nun neue innovative Produkte und soll Teil einer weltweiten Evolution sein, die den Wünschen der Kunden mit neuen und besseren Lösungen gerecht wird, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.