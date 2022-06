Ausgeliefert wurden die Boote von der süddeutschen Axopar-Vertretung Boote Polch aus Traben-Trarbach. Dabei handelt es sich um die Basis-Ausstattung der Axopar 28 Cabin, die mit ihrer Kabine der Einsatzcrew Schutz vor Wind und Wetter während der z.T. langen Einsatzzeiten bieten. Beide Boote wurden zudem bei Boote Polch im markanten SeaHelp-Design foliert, das vom Design her ein wenig an die Revolution-Serie von Axopar erinnert. Motorisiert sind die Boote jeweils mit zwei Mercury Verado V6 Außenbordern mit je 3,4 Litern Hubraum und 200 PS.

Stationiert werden sollen die Boote in Pula und auf der Insel Rab, wo es in den vorgelagerten offenen Seerevieren unter Umständen zu anspruchsvollen Einsatzbedingungen kommt. Die Axopars konnten SeaHelp -Chef Wolfgang Dauser und die SeaHelp-Einsatzleiter mit ihrer Seegängigkeit und der Fähigkeit überzeugen, auch unter harten Seebedingungen mit hoher Fahrt zum Einsatzort laufen zu können. „Damit werden sich die Wartezeiten für die SeaHelp-Mitglieder bei einem Hilferuf in diesen Regionen nochmals erheblich verkürzen“, verspricht Dauser. Die Einsatzflotte des technischen Pannendienstes wird beständig aufgerüstet und modernisiert, um ihren Mitgliedern und Skippern in Not noch bessere und schnellere Hilfe und Dienstleistungen zur Verfügung stellen zu können.

Mit ihrer kraftvollen 400 PS Doppelmotorisierung schleppt die SeaHelp Axopar Yachten bis ca. 100 Tonnen Verdrängung. (Foto: Boote Polch)

„Wir haben wohl noch nie eine Axopar in einer so minimalistischen Basisausstattung geliefert“, so Inhaber und Geschäftsführer Patric Polch über die beiden zukünftigen „gelben Engel zur See“, verweist aber darauf, das beide Boote trotz des Verzichts auf zahlreiche Ausstattungsoptionen voll funktions- und als Sportboot zum fahren einsatzfähig sind. Zudem kündigt er an, ab dem nächsten Jahr mit SeaHelp eine Kooperation einzugehen, die es Bootskäufern bei Boote Polch ermöglicht, die Vorteile von SeaHelp bereits beim Kauf eines Bootes zu inkludieren, sofern sie in einem der Reviere fahren wollen, die von SeaHelp abgedeckt werden.

Das umfangreiche technische Equipment, mit dem die beiden neuen Axopars ausgestattet sind und dass sie mit sich führen, muss den harten Einsatzzwecken angepasst sein und mit der restlichen SeaHelp-Flotte technisch kompatibel sein. Daher wird es von SeaHelp Techniker vor Ort in Kroatien installiert, wo auch die notwendigen Stabilitätstests und die Zulassung der Boote durchgeführt wird. Anschließend werden die Boote an ihre neuen Einsatzstationen überführt. SeaHelp sei das einzige Unternehmen, dass Privatboote in Kroatien kommerziell abschleppen darf, betont der technische Pannendienst auf seiner Website. Mit den beiden neuen Einsatzbooten erhöht sich deren Zahl auf insgesamt 31, die an Stützpunkten in Kroatien, auf den Balearen, in der westlichen Ostsee und in Holland stationiert sind.