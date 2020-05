Feuer-Wächter im Motorenraum

Eine der spektakulärsten Rettungen der vergangenen Jahre fand 2017 mitten auf dem Atlantik statt. An Bord einer Segelyacht war im Motorraum ein Brand ausgebrochen, die zweiköpfige Crew wurde aus der Rettungsinsel von Rettungsfliegern der US-Air Force gerettet, das Schiff brannte aus und sank. In der Saison 2018 sorgten weitere Fälle für Schlagzeilen: Im September 2018 konnte ein Seenot-Rettungskreuzer der DGzRS die Besatzung einer Motoryacht auf der Ostsee im letzten Moment bergen, bevor die Yacht vollständig in Flammen aufging und schließlich versank. Auch vor Travemünde brach im Motorraum einer Motoryacht ein Feuer aus, die DGzRS übernahm die Crew und schleppte das Boot ein. Und auch SeaHelp hatte in der letzten Saison in Kroatien mehrere Einsätze, um Crews beizustehen, die durch Brände an Bord in ernste Schwierigkeiten geraten waren. Nicht selten befand sich der Brandherd im Maschinenraum, die Yachten waren z.T. Totalverluste.

Feuer und Rauch

Große Brände an Bord entwickeln sich oft aus kleinen Schwelbränden im Motorraum, die als solche erstmal gut zu beherrschen wären, aber von der Crew an Deck erst zu spät bemerkt werden. Ausgelöst werden sie z.B. durch Schäden an der Elektrik, aber auch durch Selbstentzündung aufgrund sehr hoher Temperaturen im Motorraum, Standheizungen, Kraftstofflecks o.a. Bricht ein Schwelbrand im Motorraum aus, bemerkt der Skipper das oft erst, wenn der Rauch aus dem Motorraum bereits nach außen dringt. Die dann folgende Vorgehensweise der Crew ist zwar nachvollziehbar, aber im wahrsten Sinne „brandgefährlich“! Beim Versuch der Ursache der Rauchentwicklung auf den Grund zu gehen und ggf. entsprechende Löschmaßnahmen mit Feuerlöschern u.a. einzuleiten, wird die Luke zum Motorraum geöffnet. Das Tückische an der Situation jedoch ist: So ein Schwelbrand läuft in der Regel unter Sauerstoffabschluss ab. Es bilden sich aber dennoch durch die sog. Pyrolyse brennbare Gase, die sich im Rauch im oberen Bereich des Raumes sammeln. Zudem herrscht im Motorraum im Vergleich zu den Umgebungsbedingungen außerhalb unter Umständen sogar ein leichter Unterdruck, da der Sauerstoff im Maschinenraum durch das Feuer verbraucht wurde.