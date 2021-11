Neues Garmin Marine-GPS-Handgerät

Vielseitig einsetzbar

Egal auf welchem Bootstyp, das kompakte Handgerät ist ideal für kleine Boote aber auch auf großen Yachten hilfreich. „Ganz gleich ob man das Handgerät als Back-Up-Lösung der vorhandenen Bordelektronik verwendet oder aber als eigenständiges Navigationsgerät – das GPSMAP 79s verfügt über alle notwendigen Funktionen, die man auf See benötigt“, so Dan Bartel, Vice President of Global Consumer Sales.

Umfangreiche Navigations-Möglichkeiten

„Neben Optik und Funktionalität überzeugt das neue GPS-Handgerät mit seinen leicht zu interpretierenden Seekarten. So kann dank der effizienten Navigation mit dem GPS-Handgerät zuversichtlich eine Wochenendtour mit der Familie geplant oder der beste Angelspot angesteuert werden“, so Dan Bartel weiter. Das GPSMAP 79s besitzt eine vorinstallierte, weltweite Basiskarte und bietet ebenso die Möglichkeit, BlueChart g3 Karten zu installieren. Die Orientierung ist dank neigungskompensiertem 3-Achsen-Kompass stets gegeben.