Individuelle Boots- und Yachtbeschriftungen

Außerdem kann der Interessent den eigenen Bootsnamen mit vielen gängigen Schriftarten testen. Nach der Bestellung erhält aber jeder Kunde von den hauseigenen Grafikern zunächst eine exakt bemaßte Zeichnung zur Kontrolle. Änderungswünsche werden sehr flexibel umgesetzt. Nach etwa zehn Tagen hält der stolze Bootseigner dann seinen einzigartigen Schriftzug in den Händen.

Ob Hochglanz, Holzdekor, Carbonoptik oder Oberflächen in Metalldesign – der Kunde hat die Qual der Wahl bei der Gestaltung seines Bootsnamens. Dabei ist jeder Bootsname ein Unikat. Auf der Boatsign-Website lassen sich Preise und Größen sofort online kalkulieren.

dav

Alle Beschriftungen werden bei Boatsign komplett aus einer Hand in der eigenen Manufaktur im westfälischen Hagen gefertigt und sind zu 100 % “Made in Germany”. Die Schriftzüge können selbst montiert werden. Die zum Lieferumfang gehörende, kleine “Backskiste” enthält vom Reiniger mit Mikrofasertuch über das Maßband bis zur bebilderten Anleitung alles, was man für eine problemlose Montage benötigt. Eine ausgeklügelte Schablone sorgt zudem dafür, dass garantiert kein Buchstabe schief geklebt wird.

Das Team hinter Boatsign hat über 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung dreidimensionaler Beschriftungen. Die Inhaber Stefanie und Oliver Linke sind Profis in der Werbetechnik und zudem begeisterte Wassersportler, die jede freie Minute nutzen, um mit ihrer Glastron auf dem Wasser unterwegs zu sein. Kein Wunder, dass mittlerweile zahlreiche Kunden aus dem In- und Ausland, sowie renommierte Werften und Boothändler zum Kundenstamm des innovativen Unternehmens gehören.