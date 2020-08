Leicht, kompakt, selbstauslösend: Aufblasbarer MOB-Retter

Gepackt ist das rettungsmittel nicht größer als eine Halb-Liter Getränkedose

Bei dem OneUP Rescue handelt es sich um einen aufblasbaren Rettungsring mit 110 Newton Auftrieb, der z.B. bei einem Mann-über-Bord Manöver genutzt werden kann, und sich lt. Hersteller über einen entsprechenden Auslösemechanismus, wie er auch bei automatisch auslösenden Rettungswesten verwendet wird, bei Wasserkontakt in maximal zwei Sekunden von selbst aufbläst.

Größenvergleich eines handelsüblichen Festkörper-Rettungsrings und des gepackten OneUp

In gepacktem Zustand ist der One UP Rescue lediglich so groß wie eine 0,5 Liter Getränkedose, wiegt der Herstellerangabe nach nur 370 Gramm und lässt sich so ideal z.B. in Reichweite des Bootsführers griff- und wurfbereit an Bord installieren.