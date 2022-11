Let’s METS again: Neue Ausrüstung aus Amsterdam

Den Auftakt zur METS Trade Show bildet traditionsgemäß die Bekanntgabe der DAME Design Awards. Wieder haben sich zahlreiche Firmen um die Auszeichnung beworben, die jedes Jahr innovative neue Produkte prämiert. In diesem Jahr ganz im Zeichen von Safety First!

Der „Overall-Winner“ ist in diesem Jahr ein Produkt, das schon seit Jahren von Wassersportlern weltweit verlangt wird: ein PLB/EPIRB mit AIS-Funktion. Der PLB3/EPIRB3 von OceanSignal vereint Technologien, die bisher nur nebeneinander in verschiedenen Produkten Verwendung fanden. Eine PLB/EPIRB sendet den Notruf auf 406 Mhz ins All, wo es vom COSPAS-SARSAT-Satellitennetzwerk empfangen und an eine Bodenstation weitergeleitet wird. Diese setzt und koordiniert die Rettungsmaßnahmen vor Ort. Allerdings mit einem großen Nachteil, denn die Kräfte vor Ort können die Position vor Ort nicht orten – die Position von COSPAS-SARSAT kann schon mehrere Stunden alt sein.

Doch nebenbei implementierte OceanSignal noch eine weitere Funktion, die erst durch das Galileo-Satelliten-Netzwerk möglich ist: den Return-Link-Service. Bisher ist es so, dass ein PLB/EPIRB das Notsignal ausstrahlt, die Verunglückten allerdings nicht wussten, ob der Notruf auch von einer Bodenstation empfangen worden ist. Über Galileo können die Bodenstationen jetzt aber den Eingang bestätigen, der am Sender durch LEDs dargestellt wird. Auf dem ersten Blick etwas unscheinbar, aber für die Psyche der Personen enorm wichtig.

In Deutschland ist es noch immer nicht möglich, den PLB personenbezogen zu registrieren. Er kann aber als EPIRB – also schiffsgebunden – registriert werden. Weiterhin ist es möglich, den PLB personenbezogen in England anzumelden.

Bei ihrer Entscheidung erkannte die Jury an, dass die Nutzung mehrerer Technologien in einem so kleinen Gerät, die Aufmerksamkeit für jedes Detail und die Entschlossenheit von Ocean Signal, aus bereits guten Produkten bessere zu machen, um die Chance, Leben zu retten, zu maximieren, den RescueME PLB3 AIS Personal Locator Beacon zum herausragenden Gewinner des DAME Design Award 2022 machten.

Der Vorsitzende der Jury, Andre Hoek, kommentierte das Ergebnis wie folgt: “Im Laufe der Zeit werden die Grenzen der Produkte, die wir in der DAME-Jury untersuchen, immer weiter gesteckt. In diesem Jahr haben wir alles bewertet, von einem winzigen Boot und einem Außenbord-Tracker bis hin zu einem 65-Tonnen-Hebezeug. Unabhängig von der Größe, dem Preis oder der Komplexität der Produkte konzentriert sich die Jury darauf, das Design der Produkte in allen Aspekten zu untersuchen, von der Funktion, der Form, der Umwelt, der Innovation und dem Preis bis hin zur Leistung. Alle 48 Nominierten sind zu beglückwünschen, weil sie den strengen Anforderungen dieses Prozesses gerecht geworden sind. Der Gewinner des DAME Design Awards ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass man nie aufhören darf, nach neuen Verbesserungen zu streben, selbst in einem Marktsegment, in dem die Produkte in Bezug auf Größe und Preis bereits beeindruckend fortschrittlich sind.”

Elektromotoren nehmen eine immer wichtigere Funktion auf der METS. In einem der Bereich können die neusten Entwicklungen bestaunt werden

Zu neu für den DAME-Award

Natürlich präsentierten die Firmen auch Produkte, die so frisch sind, dass sie im Award nicht berücksichtig werden konnten. Wie zum Beispiel das neue biozidfreie Antifouling von International Yachtfarben: B-Free Explore. Das silikonbasierte Antifouling soll nur den Auftakt für eine ganze Reihe von biozidfreien Produkten darstellen. Mit Explore wendet sich International an Endkunden, die ihren Anstrich gerne selber aufbringen und die Umwelt schönen möchten.

Dabei soll B-Free auf jeden Untergrund aufgetragen werden können, ohne den alten Anstrich vorher entfernen zu müssen. Neben dem eigentlichen Anstrich bietet International daher auch extra abgestimmte Primer für den Aufbau des Unterwasserschiffs an. Da B-Free auch kein Kupfer oder ähnliches enthält, kann es neben Holz und GFK auch auf Aluminiumrümpfen angebracht werden. Das Produkt soll mehrere Saisons halten, es wird allerdings empfohlen, im Frühjahr eine neue Schicht aufzutragen, wenn das Schiff an Land überwinterte.

DAME DESIGN AWARD 2O22

Gesamtgewinner

Ocean Signal RescueME PLB3 AIS Personal Locator Beacon von Ocean Signal

KATEGORIE-GEWINNER

Schiffselektronik und Software für die Schifffahrt

YachtSense Link 4G Router für die Schifffahrt von Raymarine

Innenausstattung, Möblierung, Materialien und elektrische Armaturen in Kabinen

In Übereinstimmung mit den Wettbewerbsregeln hat die Jury in diesem Jahr keinen Gewinner in der Kategorie Innenausstattung, Möbel, Materialien und Elektroinstallationen für Kabinen gekürt, nachdem sie die vorgestellten Standards sorgfältig mit dem Niveau der anderen Kategorien verglichen hat.

Yachthafenausrüstung, Bootswerftausrüstung und Bootsbauwerkzeuge und -materialien

MarineShift360 Lebenszyklus-Bewertungstool von Marineshift360

Decksausrüstung, Segel und Takelage

Arya von Amare

Kleidung und Crew-Accessoires

Aquafleece-Bademantel von Rooster Sailing

Lebensrettung und Sicherheitsausrüstung

Ocean Signal RescueME PLB3 AIS Personenortungsbake von Ocean Signal

Maschinen, Antriebe, mechanische und elektrische Systeme und Armaturen

Integrel….Die nächste Generation von Integrel Solutions