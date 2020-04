Maritime Schnäppchenjagd gegen die Corona-Krise

Nicht alle Bootsausrüster mussten die Pforten vollkommen schließen. So wie viele Baumärkte – und hier z.B. auch viele Bauhaus Nautic Fachcenter dürfen auch einige Filialen der Bootsausrüster öffnen und dürfen ihre Kunden – unter Einhaltung strenger Hygiene- und Schutzmaßnahmen – bedienen. So haben z.B. die Filialen von AWN in Hamburg in Berlin Treptow und in Dormagen geöffnet. Auch das Stammhaus der Firma Compass in Ascheberg, sowie die Hamburger Compass-Filiale haben eine Sondergenehmigung erhalten und ihre Pforten für die Kundschaft geöffnet.

275 Jahre Firmengeschichte feiert das Hamburger Unternehmen in diesem Jahr und darf mit Recht stolz darauf sein. Wer die Website von AWN besucht, der kann sich bereits nach wenigen Sekunden über ein ganzes Feuerwerk von Sonderangeboten freuen.

Interessant fanden wir das Angebot des immerhin 9 Zoll großen Lowrance HOOK Kartenplotters. Angler und Motorbootskipper kommen hier auf den richtigen Kurs und das sowohl über als auch unter Wasser.

Saftige Sonderpreise gibt’s gerade auf zahlreiche Antifouling-Produkte, sowohl der AWN-Eigenmarke, als auch auf hochwertige Markenprodukte z.B. von Seajet, International oder Hempel.

Navigatorisch ist die Site für Websurfer klar gegliedert. Ohne große Suche findet sich der Weg durchs Sortiment über die oberen Reiter im Menü zur entsprechenden Produktkategorie. Hilfreich sind u.U. auch die Hinweise zu den Bestsellern in den jeweiligen Produktgruppen auf die gleich auf der Startseite direkt verlinkt wird.

BAUHAUS Nautic – Vom Pinsel bis zum Motorboot

Bauhaus hat mit zahlreichen Fachcentren auch für den Nautic-Bereich die passende Filiale in der Nähe und in vielen Bundeländern sind die auch in der Corona-Krise geöffnet und bieten im Rahmen der allgemeingültigen Beschränkungen zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter einen Direkt-Verkauf an.

Sinnvoller weil kontaktärmer ist es aber natürlich, das umfangreiche Zubehör, das im Prinzip vom Pinsel bis zum kompletten Motorboot reicht, soweit verfügbar online zu bestellen. Zahlreiche Angebote für das Frühjahrsrefit lassen sich so bereits ab 25 Euro Bestellwert versandkostenfrei ins Haus schicken, damit der Skipper gerüstet ist, wenn es endlich wieder aufs Wasser geht. Dabei ändern sich die vergünstigten Angebote regelmäßig und werden z.B. in den Fachmagazinen mit Anzeigen beworben. Hingucken und online checken lohnt sich also.

Pfiffig sind die Hinweise auf die Publikationen zum Wassersport, die BAUHAUS Nautic über die Jahre in Kooperation mit dem SVG-Verlag veröffentlichte. So wird auf der Startseite direkt zu den wichtigsten Wassersport-Signalen, Schildern und der Lichterführung verlinkt, die NAUTIC-Knotenfibel enthält ein kleines Knoten-ABC für Wassersportler, die NAUTIC-Checkliste gibt Tipps zum Ein-und Auswintern des Bootes und Regatta-Segler und die, die es werden wollen freuen sich an einer verständlichen Übersicht der Wettfahrtregeln.

Wer jetzt noch das eine oder andere Werkzeug für die Arbeit am Boot benötigt – kein Thema, wir sind ja bei Bauhaus – Hammer, Zange, Säge oder Winkel-Schleifer finden sich lediglich ein paar Klicks weiter im nächsten Online-“Regal”.

SVB – Technik-Beratung und mehr

Wassersport, innovative Ausrüstung und die Technik auf Ihrem Schiff sind nun ebenfalls schon seit 1989 in der 2. Familiengeneration die Spezialbereiche von SVB. In Sachen Bord- und Schiffstechnik macht den SVB-Spezialisten kaum einer etwas vor und dementsprechend fundiert ist auch die Beratung und auch hier gehört der Katalog quasi zur Pflichtlektüre jedes Wassersportlers und selbst Sonderanfertigungen sind für die Profis aus Bremen keine Herausforderung vor der sie sich drücken- im Gegenteil!

Im Online-Shop von SVB werden derzeit u.a. alle Sportbootfahrer, die schon länger über den Kauf eines günstigen Kartenplotters nachdenken, vor die Qual der Wahl gestellt. Denn neben dem Simrad GO XSE 5-Zoll-Kartenplotter mit einem Hochgeschwindigkeits- GPS-Empfänger mit 10 kHz, ist das Gerät nicht nur multifunktional und ideal für schnelle Boote geeignet, sondern auch mit einem Preis von unter 400,- Euro auch gerade richtig günstig.

Einen Ratgeber für das richtige Antifouling finden Skipper hier ebenso wie die entsprechenden Antifouling-Produkte, auf die gerade besonders satte Preisnachlässe auf die UVP gewährt werden.

Eigner einer Bavaria Yacht finden im exklusiven SVB Bavaria-Markenshop zudem das passende Original-Ersatzteil für Ihre Yacht.

Gründl Bootsimport – Boote, Yachten und Zubehör

Bootsimporteur Gründl aus Bönningstedt bei Hamburg ist nicht nur Markenvertreter und mehrfacher “Dealer of the Year” solch renommierter Werften wie z.B. Jeanneau, sondern verfügt auch über einen Katalog mit einem breiten Sortiment an Ausrüstung, Zubehör und Technik rund ums Boot.

Die Vorjahresmodelle der Außenbormotoren von Suzuki bis führerscheinfrei 15 PS und Honda bis 20 PS werden derzeit mit satten Nachlässen abverkauft. Unter den Angeboten der Woche finden sich zudem die unterschiedlichsten Artikel, die z.T. zu günstigen Preisen angeboten werden.

Wer den Kauf eines Bootes plant, sollte hier den Menüpunkt „Just in Time Angebote“ öffnen hinter dem sich üppig ausgestattete Ausstellungs- und Vorführschiffe finden lassen, die z.T. mit deutlichen Preisnachlässen auf den Listenpreis angeboten werden. Viele Boote und Yachten können natürlich auch finanziert werden!

Und da die Firma Gründl kein klassischer Online-Händler ist, sondern ein Rund-Um Service Betrieb, bei dem der Handel mit Zubehör eines von vielen Standbeinen ist, gibts das passenden Boots-Service Angebot von der Reparatur am Boot bis zu Installationsarbeiten oder dem Motorenservice natürlich sowieso vor den Toren Hamburgs.

funtime – Alles rund um den Motor

Für die Schrauber und Handwerker unter den Skippern lohnt sich ein Blick auf die Website von funtime aus Neuwied, denn das Unternehmen ist spezialisiert auf Ersatzteile und Betriebsmittel rund um den Boots-Motor, bietet aber natürlich auch einen Reparaturservice. Die Firma garantiert eine schnelle Lieferung und behauptet selbstbewusst, das größte Ersatzteillager in Deutschland für MerCruiser, Volvo Penta und OMC vorzuhalten. Wer im Shop nicht fündig wird, oder unsicher ist, ob das ausgewählte Teil auch das Richtige ist, findet telefonisch eine kompetente Beratung vor.

24Ocean – Zubehör und Bekleidung für Wassersportler

Der Onlineshop von 24Ocean richtet sich von der Ansprache her zwar eher an Segler, in den entsprechenden Rubriken finden aber natürlich auch Motorbootfahrer das komplette Programm an Farben, Lacken, Pflegeprodukten und Ausrüstungsgegenständen für das Schiff. Eine spezielle Abteilung ist der Rubrik Sanitär & Pantry gewidmet und unter der Rubrik Freizeit findet sich ein buntes Sortiment vom Schlauchbootflickzeug, Outdoorequipment über das SUP-Board bis zur Wandhalterung fürs Kajak.

Und da auch Segler allen Beteuerungen zum Trotz ab und an mal den Motor anwerfen, findet sich auch Zubehör für den Außenborder im Shop. Sonderangebote mit Nachlässen von bis zu 70 % gibt’s auf eine Vielzahl schicker und funktioneller Bekleidungen, die unter dem Oberbegriff „Segelbekleidung“ zwar begrifflich etwas eindimensional ausklammert aber sachlich letztlich nicht ausschließt, dass auch Motorbootfahrer z.B. eine schicke und/oder wetterfeste Jacke zu schätzen wissen.

Boote Pfister – Boots-Sale Online

Im Süden der Republik ist die Firma Boote Pfister ein Begriff. Ebenfalls ein seit über 50 Jahren alt eingesessener Familienbetrieb, in dem mit Geschäftsführer Joachim Pfister und Sohn Dennis mittlerweile bereits die Generationen zwei und drei tätig sind und sich um die Kunden kümmern. Zwar hält das Unternehmen auch passendes Zubehör für die ständig über 150 Neu- und Gebrauchtboote, die ständig am Lager sind vor, hier wird aber Online mit dem „Boote Pfister Frühjahrs Online Sale“ geworben, hinter dem sich Lagerboote der unterschiedlichsten großen Marken wie Jeanneau, Cobalt, Bayliner u.v.a. verbergen und zu sehr günstigen Konditionen angeboten werden, die z.T. noch unter dem ohnehin schon attraktiven Hauspreisen des bekannten Bootshändlers liegen. Auch hier gilt: Finanzierung generell möglich.

Compass24 – Top Deals auf Kurs

Der gerade bei Motorbootfahrern beliebte Versender Compass24 bietet zahlreiche sog. „Top-Deals“ zu besonders günstigen Preisen an.

Wer gekühlte Getränke an Bord liebt, sollte sich die Angebote der Waeco-Kühlboxen ansehen, die z.T. mit hohen Preisnachlässen von bis zu 50 % auf die UVP angeboten werden.

In Sachen Bootspflege bietet Compass gerade ein Rund-um-Pflegeset an, dass aus zwei 2,5 Liter Gebinden des Antifoulings der Hausmarke, 250 ml Compass Sprühwax Shine & Protect und einem Microfaser Tuch zum Putzen und Polieren.

Für alle, die die Navigation an Bord modernisieren wollen: Auch Compass24 bietet unterschiedliche Kartenplotter und Navigationsgeräte zu Sonderpreisen an.

Natürlich gibts auch bei Compass24 einen Katalog, der bestellt werden kann.

Großhändler

Allpa – has ist all(pa)

Der Slogan “We have it all(pa)” ist nicht aus der Luft gegriffen, denn der niederländische Großhändler für Wassersportzubehör hat wirklich nahezu alles in seinem Programm, was Werften, Skipper, Crews und Bootseigner brauchen oder gebrauchen könnten. Fast 700 Seiten umfasst der Katalog und auf der Website gibt`s von der einzelnen Schraube bis zum Schiffsdiesel für die kommerzielle Schifffahrt quasi für jede Anwendung eine Lösung. Allerdings versendet der Anbieter nur an den Fachhandel und nicht an Privatkunden. Macht aber nichts, denn das umfangreiche Angebot kann der Orientierung für den Privatkunden dienen und über eine einfache Suche per Postleitzahl ist der nächste Allpa-Partner in der Nähe im Nu gefunden. Dort kann dann der passende Artikel dann direkt bestellt werden.

Bukh Bremen – technische Kompetenz mit Tradition

Auch Bukh Bremen versendet seine Produkte ausschließlich über den Fachhandel und eine Vielzahl regionaler Händler. Über die Händlersuche ist unkompliziert der nächste Händler in der Nähe gefunden. Die Bukh Bremen GmbH ist, als Teil der Alliance Marine SAS, nach eigenen Angaben der führende Importeur und Großhändler für technisches Zubehör in Deutschland. Auf über 45 Vertretungen internationaler Markenhersteller kann das Unternehmen verweisen und im Sortiment finden sich ca. 50.000 Artikel von denen ca. 10.000 ständig am Lager sind. Für Schnäppchenjäger sind die Tender, Kajaks und SUPs von Plastimo interessant, die zu vergünstigten Konditionen angeboten werden. Zahlreiche unterschiedliche technische Artikel werden zudem im Sonderverkauf angeboten.

Regional- und bundesweit

Das sind nur einige der zahlreichen Versender von Bootszubehör. Spannend sind auch weitere, die mit einem guten Schuss Lokalkolorit ggf. gute regionale Anbieter vor Ort sind. So findet sich weit oben bei der Google-Suche z.B. die Firma Boote & Yachten Kantschuster aus Geretsried, die über ein großes und breit gefächertes Angebot verfügt. Auch die Firma 12seemeilen aus Köln kann mit einem großen Online-Shop überzeugen. Die Firma boatoon und der Bootsladen-online.de sind in Berlin ansässig, versenden aber natürlich ebenfalls bundesweit.

Fast alle haben derzeit günstige Sonderaktionen im Angebot, sodass der Bootseigner trotz ungewissem Verlauf der noch auf den Startschuss wartenden Wassersportsaison die Möglichkeit hat, ein paar Taler zu sparen und ggf. die lange Wartezeit mit stöbern, prüfen, Schnäppchenjagd und der Freude über eine günstige Neuanschaffung verkürzen kann.