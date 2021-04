Mercury VesselView für Garmin und Raymarine-Plotter

Foto: Garmin

“Wir freuen uns, mit Mercury zusammenzuarbeiten, um Motordatenfunktionen anzubieten, nach denen unsere Kunden und OEMs gefragt haben”, so Dan Bartel, Garmin Vice President of Worldwide Sales. “Durch die Kompatibilität mit VesselView können Bootsfahrer auf wichtige Mercury-Motorinformationen direkt auf ihrem Garmin-Display zugreifen, was ein integriertes und komfortables Erlebnis auf dem Wasser ermöglicht.” Nutzer der Garmin-Serien ECHOMAP Ultra, ECHOMAP UHD (in 7 und 9 Zoll) sowie GPSMAP können an Bord auf Mercury Marine VesselView Motordaten zugreifen.

Mit der neuen Integration der Motordaten und Motorüberwachung ist das Mercury VesselView System in den Systemen der drei großen Hersteller von Navigationselektronik mit den Navico-Marken Simrad und Lowrance sowie bei den Herstellern Garmin und Raymarine verfügbar. Voraussetzung ist der Erwerb eines Mercury SmartCraft Connect Gateways und ggf. ein Software Update der Geräte.