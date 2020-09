Neue Fantom-Radar Serie

Dan Bartel, Garmin Vice President Global Consumer Sales.

Erleichterte Navigation für Fischer und Bootsfahrer

Mit einer Solid-State-Leistung von 250 Watt und einer Zielreichweite von 6 Metern bis 96 Seemeilen übertrifft das Fantom 254/256 den Herstellerangaben zufolge selbst 25-kW-Magnetron-Radare. Mithilfe ihrer Pulskompressions-Technologie maximiert die neue Radarserie sowohl die Energie als auch die Auflösung bei maximaler Reichweite von bewegenden Zielen. Der schmale horizontale Strahlungswinkel hilft dabei, hochauflösendes Bildmaterial und hochempfindliche Zielerkennungsfunktionen zu erhalten.

Ausgestattet mit der MotionScopeTM-Technologie und einer einstellbaren Geschwindigkeitsschwelle erkennt die neueste Fantom-Serie sich bewegende Ziele – wie andere Boote, Vogelschwärme oder auch aufkommendes Unwetter – in Echtzeit. Sobald sich in Bewegung befindende Objekte dem eigenen Boot nähern oder vom Radar entfernen, werden diese in unterschiedlichen Farben hervorgehoben. Die True-Echo Anzeige lässt die Geschwindigkeit möglicher Ziele erkennen und damit Kollisionsgefahren schneller einschätzen. Für Fischer und Angler sorgt die Auto Bird Gain-Funktion zusätzlich für einen nahezu garantierten Fischfang: Das Radar findet Vogelschwärme, und identifiziert so fischreiche Hotspots.