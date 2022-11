Neues Biozidfreies Antifouling

Das Ergebnis ist ein geringerer Fahrwiderstand, der Kraftstoff spart und die Effizienz des Rumpfes und die Leistung des Bootes verbessern soll. B-Free Explore ist das Ergebnis eines mehrjährigen Entwicklungsprogramms und umfangreicher Praxistests und basiert auf einer von International entwickelten Technologie, die an die Bedürfnisse von Sportbootfahrern angepasst wurde.

B-Free Explore soll eine unkomplizierte Lösung für Bootsfahrer bieten, die sich mit aktualisierten Vorschriften konfrontiert sehen, die bedeuten, dass sie keine konventionellen, mehrjährigen Bewuchsschutz-Systeme mehr verwenden können, sowie für diejenigen, die ihre Nachhaltigkeitsleistung maximieren wollen. Die speziell entwickelte, einzigartige Silikonpolymertechnologie sorgt für einen außergewöhnlich glatten und geschmeidigen Bootsrumpf, so der Hersteller. Sie soll verhindern, dass Mikroorganismen wie Seepocken, Schleim und Algen eine feste Verbindung mit der Unterseite des Bootes eingehen. Was sich dennoch festsetzt, kann mit der Hand oder einem Wasserstrahl abgewischt werden, verspricht der Hersteller.

Das B-Free Explore-System kann auf neue Bootsrümpfe oder direkt auf bestehendes Antifouling aufgetragen werden, ohne dass die vorherige Antifouling-Beschichtung entfernt werden muss. Dies macht es Bootsfahrern leicht, von ihren herkömmlichen Anstrichen auf diese neue Technologie umzusteigen, da sie sich problemlos auf alle Arten und Größen von Booten, einschließlich Aluminium, GFK, Stahl und Holz, auftragen lässt.

Das B-Free Explore System besteht aus B-Free Conversion Coat, einer Zweierpackung Grundierung/Versiegelung zum Überstreichen von vorhandenem Antifouling in gutem Zustand, einer Zweierpackung Grundierung Tie-Coat und dem B-Free Explore Topcoat. B-Free Explore ist in den Farben Rot, Marine und Schwarz sowie in einem superhellen Weiß erhältlich, das lt. Hersteller nicht unter den Verfärbungen leiden soll, die bei anderen traditionellen Antifouling-Farben z.T. üblich sind.