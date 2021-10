Neues Solid-State CHIRP Puslskompressionsradar von Raymarine

Raymarine kündigt die Einführung von Cyclone ™ an. Die neueste Produktreihe von offenen Schlitzstrahlern, die entwickelt und hergestellt wurden, um Seefahrern das Vertrauen zu geben, die härtesten Bedingungen zu bewältigen, deutliche Vorteile bei der Fischsuche zu erlangen und auf belebten Wasserwegen sicher zu navigieren. Die neuen Cyclone-Radarantennen sind mit 3-, 4- und 6-Fuß-Antennenbalken und in zwei leistungsstarken Optionen für jede Größe erhältlich. Jedes Modell verfügt über innovative Erkennungtechnologien, einschließlich des Cyclone-Vogelmodus, dank dessen Cyclone eine Klasse für sich darstellt.

Cyclone wurde für extreme Bedingungen entwickelt und hält den Angaben der Pressemitteilung zufolge auch einem starken Sturm von über 100 Knoten stand. Eine schnelle Drehgeschwindigkeit von 60 U/min soll eine 360-Grad-Rundumsicht bieten und die genaue Verfolgung von bis zu 100 verschiedenen ARPA-Zielen in Echtzeit, und das auch bei voller Geschwindigkeit ermöglichen. Die präzisen Radarbilder werden durch die CHIRP-Pulskompression und Strahlschärfungstechnologie ermöglicht, die für eine erstklassige Zieltrennung und Fernauflösung sorgen. Mit Cyclone können Skipper dank der RangeFusion™-Technologie von Raymarine gleichzeitig nahe und entfernte Ziele sehen. Die RangeFusion-Technologie kombiniert Nahbereiche mit kurzen Impulsen und weit entfernte Zielbereiche mit langen Impulsen und bietet so ein einziges Radarbild, das leichter zu interpretieren ist.

Das aggressive, von Flugzeugtragflächen inspirierte Design von Cyclone spricht die stilbewussten Skipper an und bietet lt. Hersteller gleichzeitig neue Ebenen an Funktionalität und Leistung. Mit einem niedrigen Profil von nur 33 cm ermöglicht das Cyclone eine größere Flexibilität hinsichtlich der Bootsarchitektur und anpassungsfähigere Installationsoptionen. Cyclone ist den Herstellerangaben zufolge der leichteste offene Schlitzstrahler, der derzeit (Stand 10/2021) auf dem Markt erhältlich ist. Die 3-Fuß-Modelle haben ein Gewicht von nur 23 kg. Durch die leistungsstarken und kompakten Abmessungen bringt Cyclon die einzigartige Leistung eines offenen Schlitzstrahlers auf fast jeden Bootstyp.

Smarter Angeln mit dem Vogelmodus

Wenn Zeit eine Rolle spielt. Zielfische finden und schnell zu ihnen zu gelangen, der Vogelmodus von Cyclone identifiziert weit entfernte Schwärme von Seevögeln über Köderfischschwärmen. Der Vogelmodus optimiert auf intelligente Weise die Radarverstärkung und Seegangreflexe, um Seevögel anzuvisieren, und gibt Anglern die Informationen, die sie benötigen, um Köderfische zu finden, welche die Raubfische anziehen, die Sie fangen möchten.

Unterschiedliche Modelle je nach Bootsgröße

Die Cyclone-Serie bietet sechs leistungsstarke Solid-State-Optionen für weite Entfernungen und Leistung bei jedem Wetter. Das Cyclone ist in zwei Leistungsstufen und in den Größen 3, 4 oder 6 Fuß verfügbar: Cyclone mit 55 Watt / 6 kW gleichwertige Magnetronleistung und Cyclone Pro mit 110 Watt / 12 kW gleichwertige Magnetronleistung. Alle Cyclone-Modelle lassen sich nahtlos in die Multifunktionsdisplays von Raymarine Axiom, Axiom+, Axiom Pro und Axiom XL integrieren. Die Einzelhandelspreise reichen von 6.495,- bis 8.995,-€. Die Cyclone offene Schlitzstrahler sind mit der Dreijahresgarantie von Raymarine ausgestattet.