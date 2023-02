Produkte für Segel- & Motorboote unter einem Dach

Auf der boot Düsseldorf hat Björn Rump, Inhaber und Geschäftsführer der SAILTEC GmbH das neue Logo BOATTEC der Öffentlichkeit und der Presse vorgestellt. Warum der neue Name oder warum ein zusätzlicher Name mag sich der ein oder andere Fragen, aber die große Markenvielfalt im Hause SAILTEC mit Produkten, die ausschließlich für den Motorbootbereich oder eben nicht für Segelboote sind, machten diesen Schritt notwendig.

„Ein Motorbooteigner oder eine Firma mit Produkten für diesen Bereich nimmt doch selten Kontakt zu einer Firma mit dem Namen SAILTEC auf, wenn er nicht weiß, was sich dahinter verbirgt,“ so Björn Rump. Wir möchten beide Bereiche gleichermaßen ansprechen und haben uns dafür entschieden unser Portfolio zu splitten, sodass jeder nur das findet, was er auch wirklich braucht.“ Schon optisch weist das neue Logo auf die Zielgruppe hin: Statt des stilisierten Segels im Logo von SAILTEC findet sich ein Propeller im neuen BOATTEC-Logo.