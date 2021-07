Raymarine unterstützt Sea Shepherd Italia

Die neue Ausrüstung wurde sorgfältig ausgewählt, um ein integriertes System zu bilden, dass das Situationsbewusstsein und die Sicherheit der Besatzung unter allen Bedingungen maximiert, während die Freiwilligen ihren Aufgaben nachgehen. „Wir haben uns für Raymarine entschieden, weil dieses Unternehmen die besten visuellen Navigationsinformationen und -technologien auf dem Markt anbietet“, so die Meinung von Erica Varaia, italienische Medienkoordinatorin und Freiwillige von Sea Shepherd Italia, die 2020 an Bord der Conrad ihr Engagement begann.

Das Expertenwissen des Raymarine-Teams in Italien sorgte dafür, dass die Sea-Shepherd-Boote die Ausrüstung erhielten, die ihren Bedürfnissen am besten entsprach. „Sowohl die Conrad als auch das sieben Meter lange RIB werden im Sommer zu Einsätzen rund um die Äolischen Inseln aufbrechen”, sagt Carlo Baj, Country Manager, Maritime, Raymarine Italia. „Bei den Arbeiten geht es oft um Nachteinsätze, zum Beispiel um illegale Fangnetze zu entfernen oder um zu überprüfen, ob sich Fischerboote ohne Lizenz in verbotenen Zonen aufhalten, daher ist eine Wärmebildkamera in dieser Hinsicht unerlässlich.