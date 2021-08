Simrad App mit Display-Unterstützung

„Mit der neuen Spiegelungsfunktionen können Sie Ihre Simrad Elektronik von überall auf dem Boot einsehen und bequem steuern“, erläutert James Methven, Global Head of Brand, Simrad Yachting. „Die einfache Integration mit Begleitgeräten sowie intuitive C-MAP-Karten und -Funktionen machen den Download und die Nutzung der Simrad® App zum Kinderspiel für jeden Benutzer.“

„Mit der vereinfachten ‚Freemium‘-Version erhalten Sie kostenlos umfassende Technologien und Funktionen direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet für ein unvergleichliches Angel-, Yacht- oder Sportbooterlebnis – ob in Küstennähe oder auf See“, fügt Methven hinzu. „Zudem ist ein einfaches Upgrade auf ein Jahresabonnement möglich, das wichtige Premium-Funktionen wie Offline-Karten, erweiterte GPS-Daten, benutzerdefinierte Tiefenschattierung sowie unser neues 5-Tage-Wetter-Overlay entlang Ihrer Route umfasst.“

Die C-MAP-Karten in der App wurden sorgfältig gestaltet, damit immer das Wichtigste im Vordergrund steht, so der Hersteller. Das Hauptaugenmerk liegt den Angaben zufolge dabei auf Genauigkeit und einer klaren und übersichtlichen Anzeige. Die Karten basieren auf Daten hydrografischer Behörden, die laufend aktualisiert und aus Tausenden zusätzlichen Datenquellen für küstennahe Bereiche und offene See ergänzt werden, um eine klare Routenführung zu ermöglichen. Weite Teile der deutschen Ostseeküste und die dänischen Küstengebiete sind allerdings der Premium-Version vorbehalten.

KOSTENLOS FÜR ALLE BENUTZER PREMIUM-FUNKTIONEN Aktuelle nautische Karten GPS-Position und vollständige Navigation Manuelles Routing und Autorouting Offline-Karten (weltweit) Verwaltung Ihrer Wegpunkte, Routen und Tracks Wetter für die nächsten 5 Tage entlang der Route GPX-Import & -Export 5-Tage-Wetter-Overlay Tausende Sonderziele Hochauflösende Topografie Seewettervorhersage Benutzerdefinierte Tiefenschattierung Wetter-Overlay (24 Stunden) AIS Wetter entlang der Route (24 Stunden) Verkehrsfunk: Anzeigen anderer App-Benutzer in der Nähe Personalisierte Karten Schatten-Relief Entfernungsmesser Synchronisierung von Wegpunkten und Routen mit Simrad-kompatiblen Geräten Geräte-Support: Registrierung, Leitfäden und Software-Updates

www.simrad-yachting.com.