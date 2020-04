Simrad: Neue C-MAP-Seekartenkampagne

Die neueste Version der C-MAP MAX N+ Karte bietet lt. Hersteller eine Vielzahl von Aktualisierungen und Verbesserungen. Dazu gehören detaillierte Hafenpläne sowie zusätzliche Details zu vorhandenen Häfen, Easy Routing und detailliertere Informationen auf allen Zoomstufen. Die neue Version der Local MAX N+ Karten bietet außerdem bis zu dreimal so viel Abdeckung wie die Vorgängerversionen.

Simrad Cruise 9

Die in diesem Angebot enthaltenen Produkte sind die Cruise-Ausführungen in 5, 7 und 9 Zoll. Cruise wurde für unkomplizierte Navigation entwickelt und bietet eine einfache, benutzerfreundliche Oberfläche, ein im Sonnenlicht ablesbares Display, einen Befestigungsbügel und einen Sonar-Geber. Die Bedienung erfolgt über einen Drehregler und ein Tastenfeld, was ein einfaches Navigieren durch die einzelnen Menüs ermöglicht, und stellt die auf dem Wasser erforderlichen Informationen bereit: Geschwindigkeit, Tiefe, GPS-Position, Kurs, Akkuladestand und Temperatur. Wer neben einer C-MAP MAX N+ Karte ein Modell aus dem Cruise-Sortiment erwirbt spart 100,00 €.