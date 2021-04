Simrad unterstützt “Plastic-Odyssey” Project

Die Welt steht vor einer Plastikkrise, und „Plastic Odyssey“ setzt sich dafür ein, lokale Initiativen zu fördern. Es sollen technische Lösungen und menschliche Fähigkeiten kombiniert werden, so etwa mit Hilfe von Lowtech-Maschinen ohne Patente, die es Gemeinden zu ermöglichen, Plastikmüll umzuwandeln.

Das Projektteam von „Plastic Odyssey“ wird seine Mission an Bord eines Laborschiffs, eines 40 Meter langen wissenschaftlichen Forschungsschiffes, durchführen. Das ehemalige Ozeanografieschiff wurde in ein schwimmendes Labor umgewandelt, in dem sich ein kleines, mobiles Recycling-Zentrum, eine Pyrolyse-Einheit, die Plastik in Treibstoff umwandeln wird, sowie ein mobiles Labor befinden, in dem an Land an jedem Zwischenstopp Experimente durchgeführt werden können.