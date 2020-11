Tohatsu bohrt die Leistung auf!

Mit den neuen Mittelklasse-Motoren mit Leistungen von 75, 90,100 und 115 PS knüpft Tohatsu so nahtlos an die bisherigen Eigenentwicklungen bis 60 PS an und erschließt sich so den attraktiven Markt dieser Leistungsklasse, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein.

Bei den neuen Zwei-Liter Aggregaten handelt es sich um eine komplette Neuentwicklung, die sich natürlich modernster 16 Ventil-Viertakttechnik bedienen, sich aber unter anderem durch ein neuartiges, geometrisch optimiertes Abgassystem auszeichnet, das so noch nie in einem Außenborder installiert wurde.