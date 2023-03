Videoanleitung und Handbuch für neues B-Free Antifouling

Das neue Antifouling B-Free wirkt durch eine speziell entwickelte, einzigartige Silikonpolymertechnologie und sorgt so für einen außergewöhnlich glatten und geschmeidigen Rumpf. Sie verhindert, dass Mikroorganismen wie Seepocken, Schleim und Algen eine feste Verbindung mit der Unterseite des Bootes eingehen. Was sich dennoch festsetzt, kann mit der Hand oder einem Wasserstrahl abgewischt werden. Das Ergebnis ist ein geringerer Fahrwiderstand, der Kraftstoff spart und die Effizienz des Rumpfes und die Leistung des Bootes verbessert.

Zwei neue Videoanleitungen von International zeigen Schritt für Schritt, wie das B-Free Explore System auf neue Bootsrümpfe oder direkt auf bestehendes Antifouling aufgetragen werden kann, ohne dass die vorherige Antifouling-Beschichtung entfernt werden muss. Dies macht es den Bootsfahrern leicht, von ihren herkömmlichen Beschichtungen auf diese neue Technologie umzusteigen, da sie problemlos auf alle Arten und Größen von Booten, einschließlich Aluminium, GFK, Stahl und Holz, aufgetragen werden kann.

Jemma Lampkin, Global Commercial Director der AkzoNobel Yacht Coatings Division, kommentiert: “Bootsfahrer werden sich immer mehr der Auswirkungen bewusst, die sie auf die Umwelt haben, aber sie benötigen immer noch Technologien, die eine leistungsstarke Bewuchskontrolle bieten.Unsere revolutionäre, neue Bewuchskontrollbeschichtung B-Free Explore bietet eine herausragende Lösung für diese beiden Herausforderungen. In unseren neuen Video-Masterclasses demonstrieren wir, wie einfach und unkompliziert sich das System auftragen lässt, sei es über einem früheren Antifouling oder einem nackten Schiffsrumpf. Letztendlich ermöglichen die Innovationen im Herzen von B-Free Explore den Bootsfahrern, sich mehr auf das zu konzentrieren, was ihnen wirklich wichtig ist: auf dem Wasser zu sein.“

Beschichtungs-System aus mehreren Komponenten

Das B-Free Explore System besteht aus B-Free Conversion Coat, einer Zweierpackung Grundierung/Versiegelung zum Überstreichen von vorhandenem Antifouling in gutem Zustand, einer Zweierpackung Grundierung Tie-Coat und dem B-Free Explore Topcoat.

B-Free® Conversion Coat ist eine 2-Komponenten-Grundierung, die speziell entwickelt wurde, um vorhandenes traditionelles Antifouling abzudichten, bevor B-Free Tiecoat als Teil eines Konvertierungssystems für B-Free Explore aufgetragen wird.

B-Free Tiecoat ist eine 2-Komponenten-Grundierung/Vorstreichfarbe, die speziell für die Verwendung mit B-Free Explore oder auf B-Free Conversion Coat als Teil eines Konvertierungssystems formuliert wurde.

B-Free Explore ist in den Farben Rot, Marine und Schwarz sowie in einem superhellen Weiß erhältlich, das nicht unter den Verfärbungen leidet, die bei anderen traditionellen Antifouling-Farben üblich sind. B-Free Explore ist ab sofort in den Niederlanden, in Deutschland und in den nordischen Ländern erhältlich, bevor es im Laufe des Jahres auf dem Markt eingeführt wird.

www.international-yachtpaint.com