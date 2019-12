Volvo Penta: Neuer Heckantrieb auch für Benzin- und D3-Dieselmotoren

Volvo Penta setzt seinen neuen DPI-Heckantrieb bald auch bei den Benzin- und D3-Dieselmotoren ein, darunter auch der Volvo Penta Forward Drive. So sollen künftig noch mehr Kunden von seinen Vorteilen profitieren können, erklärte der schwedische Hersteller. Ziel sei es, das Fahrerlebnis zu verbessern. „Unabhängig von der Art des Z-Antriebs erhalten Kunden jetzt optimalen Komfort und eine reibungslose Steuerung“, so Ron Huibers, Präsident von Volvo Penta of the Americas.

Der Antrieb ist neu konstruiert und kommt seit Anfang des Jahres bei den Baureihen der D4- und D6-Dieselmotoren zum Einsatz. Er kuppelt sehr weich und leise ein und lässt sich besonders exakt manövrieren.