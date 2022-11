Absolute 52 Fly: The Absolute Direction

Merkmale der Flybridge-Familie in einer kompakteren Größe

Die 52 FLY gesellt sich zu den beiden bereits existierenden Yachten dieser Familie, der 60 FLY und der 56 FLY, und vereint in der neuen 52-Fuß-Yacht die Details dieser größeren Versionen. So finden sich auch an Bord der neuen 52er eine Flybridge mit Heckterrasse, eine geräumige Cockpit-Terrasse, die mit dem Salon und der Kombüse verbunden ist, ein Vordeck mit Sofa, Tisch und Sonnenliege, eine durchgehende Masterkabine im Bug, zwei Gäste-Doppelkabinen mittschiffs und eine vielseitige Crewkabine.

Ausblicke auf Sonne, Meer und Himmel

Mit ihrem offenen Schanzkleid, der verglasten Balustrade am Heck der Cockpit-Terrasse, der dreiteiligen Salon-Schiebetür und den großen Fenstern, bietet die 52 FLY einen nahezu ungehinderten Blick auf das Meer. Die Außenbereiche sind mit den für Absolute typischen modularen Möbeln ausgestattet, die je nach Anlass neu arrangiert werden können. Alle Innen- und Außenbereiche sind auf optimalen Komfort ausgelegt, mit einem Minimum an Stufen, einer Bar auf der Flybridge und einem Kühlschrank in voller Höhe mit separatem Gefrierfach in der Kombüse.