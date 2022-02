Das Projekt

Die Präsentation der Navetta 75 kommt in einer frühen Phase des Projektes. Mehr als ein Rendering und eine grobe Beschreibung der Yacht sind noch nicht bekannt, auch technische Daten wurden noch nicht veröffentlicht. Ein Hinweis auf das, was da aus der italienieschen Luxusyacht-Schmiede kommt, geben aber die Abmessungen der Navetta 73, die noch um einiges getoppt, und bei gut 23 Meter Länge liegen dürften, und in Sachen Konzeption ein Blick auf die erst im letzten Jahr präsentierte Absolute 60 Fly (Test im MotorBoot Magazin 01/2022).

Die Navetta 75 soll den Herstellerangaben zufolge die Merkmale und den Stil der Werft verkörpern und die Stärken, die Absolute-Bootseigner am meisten schätzen, hervorheben. Sie wurde entworfen, um eine Schlüsselbotschaft für das Unternehmen zu vermitteln: Design als eine Kombination aus innovativer Technologie und Stil zu sehen, mit dem Ziel der absoluten Ausgewogenheit, der Einbeziehung von Exzellenz und, als Folge davon, der Suche nach Vollständigkeit, so die Pressemitteilung.