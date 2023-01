Aquador 250 HT: skandinavisch klar & trailerbar

Mit dem klaren, modernen Design lehnt sich die 250 HT an der großen Schwester, der Aquador 300 HT an. Das Hardtop-Design und ein neues Layout zeichnen das kompakte Reiseboot aus. Mit breiter Badeplattform, großer Plicht unter dem langgezogenen Kajütdach, in der locker bis zu sechs Personen Platz finden und mit viel Platz unter Deck ist das Familienschiff ebenso gemütlich wie großzügig, aber trotzdem trailerbar.

Auch unter Deck ist ungewöhnlich viel Platz für ein Boot dieser Größe, womit sich die neue Aquador als kompakter Reisekreuzer für den Familienurlaub mit einer breiten Doppelkoje im Vorschiff, der separaten Mittelkoje, einem geräumigen Toilettenraum und vielen Staumöglichkeiten für Familientörns empfiehlt. Motorisiert wird die neue Aquador 250 HT von einem Mercury V8-Außenborder ab 250 PS, sodass auch der Fahrspaß nicht zu kurz kommt.