Brandneu: Flipper 900 DC

Sicher und komfortabel platziert im ergonomischen Multifunktions-Cockpit auf dessen optionale Ausstattung mit einer Simrad Full GlassBridge mit zwei Simrad 12” GO MFDs + Sonar Sensor und VesselView Link sowie einem Fusion HiFi Sound-System mit vier High-End Lautsprechern plus Subwoofer u.v.m. auch Captain Kirk vom Raumschiff USS Enterprise neidisch wäre. Abgerundet wird die Kommandozentrale durch USB-Lademöglichkeiten und einen großen Stauraum und eine Ablage auf der Oberesite der Fahrkonsole – drahtlose Lademöglichkeit für zwei Mobiltelefone inklusive.

350 bis maximal 600 PS am Heck der neuen 900er in Form der neuesten Generation der Mercury Verado Außenborder als Einzel- oder Doppelmotorisierung bringen das gefällige Boot in Schwung und sorgen dafür, dass die Crew auf “Speed” von bis zu 50 Knoten + (ca. 93 km/h) kommt.

Klar, dass es auch im Cockpit und der achteren Lounge nicht an Komfort und Lifestyle und Platz mangelt. Beste, wetterfeste Polstermaterialien mit aufwendiger Rautensteppung verstehen sich von selbst, der Umbau der großen L-Sitzbank mittels absenkbarem Tisch zu Sonnenliege sowieso, Getränkehalter gehören in dieser Bootsklasse eh zum guten Ton und Stauräume gibts genug. Die Versorgung der Crew findet über die Pantry mit elektrischem Grill, Kühlschrank und Spülbecken statt.

Großzügig + komfortabel auch unter Deck

Wer glaubt, das war’s schon, der sollte einen Blick unter Deck werfen. Das was hier in Punkto Ambiente, Qualität und Platzverhältnissen geboten wird straft die Bezeichnung Daycruiser Lügen und hat mit der gemeinhin üblichen sog. Vorschiffs-Schlupfkajüte nichts mehr zu tun. Bis zu vier Schlafplätze an Bord qualifizieren die Flipper 900 DC als Weekender für schöne Sommertage. Eindrucksvoll das Platzangebot der Masterkoje mit seitlichen Fenstern und einer großen Vorschiffs-Luke. Darunter findet sich reichlich Stauraum, leicht zugänglich über Klappen mit Gasdruckfedern.Last but not Least: Ein Nasszellen- und Toiletten-Bereich mit allen wesentlichen Ausstattungsmerkmalen sorgt für Unabhängigkeit.

www.flipperboats.fi

www.nautic-yachting.com

www.schuetze-boote.de

www.boote-lingroen.de

Technische Daten:

Länge über alles: 9,05 Meter /9,34 inkl. Ankerwinde und Antrieb

Rumpflänge: 8,93 Meter

breite über Alles: 3,10 meter

Leergewicht: 3100 kg / 3650 kg mit max. Motorisierung

CE-Kategorie: B/ C

Brennstoff: 445 Liter

Wasser: 93 Liter

Ausstattung optional: Grill, Heckanker, Klimaanlage, Warmluftheizung, Warmwassersystem, Dusche, Autopilot, Zipwak Trimmautomatik, Joystick-Steuerung, u.v.m…