Candela C-8: Elektroboot bricht Weltrekord

“Diese Leistung zeigt, dass die schnelle, elektrische Beförderung auf dem Wasser über große Entfernungen schon heute möglich ist und nicht erst in ferner Zukunft”, sagt Gustav Hasselskog, CEO und Gründer von Candela, der die C-8 während des Rekordversuchs steuerte.

Das neueste Modell des schwedischen Elektroboots Candela C-8 legte innerhalb von 24 Stunden im Stockholmer Schärengarten beachtliche 420 Seemeilen zurück. Der bisherige Rekord lag bei 79 Seemeilen, die in 20 Stunden zurückgelegt wurden.

Die in 24 Stunden zurückgelegte Strecke entspricht einer Fahrt von Amsterdam nach London und zurück – oder von Trondheim nach Stavanger.

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 17 Knoten, einschließlich der Ladepausen, konnte die C-8 die Strecke von Stockholm nach Finnland in 13 Stunden zurücklegen und war damit 3 Stunden schneller als die Finnlandfähre

Die C-8 hätte den Ärmelkanal zwischen Dover und Calais in 24 Stunden 20 Mal überqueren können.

Da die C-8 die meiste Zeit mit voller Geschwindigkeit, d.h. 27 Knoten, fuhr, verbrauchte sie während der Fahrt 685 kWh, was etwa 110 bis 120 Euro an Stromkosten bedeutet. Im Gegensatz dazu würde ein herkömmliches benzinbetriebenes Boot etwa 750 Liter Benzin verbrauchen, was etwa 1.400 Euro kosten würde

Ermöglicht wurde die Rekordfahrt durch das mobile Batteriespeichersystem Voltpack von Northvolt, das während der Rekordfahrt zur Gleichstromladung des C-8 eingesetzt wurde. Auf dem Steg standen ein 281 kWh Voltpack-System und ein Plug DC-Ladegerät, das ein schnelles Aufladen der C-8-Batterie ermöglichte. Die Durchschnittsgeschwindigkeit während der 24-stündigen Fahrt betrug 17 Knoten, wenn man die Ladepausen berücksichtigt. Die Strecke bestand aus einer Schleife zwischen Stockholm und der Insel Tynningö, wobei nach jeder Runde eine Gleichstromladung erfolgte.

Candela führte die Rekordfahrt in Zusammenarbeit mit dem Batteriehersteller Northvolt und dem Ladestationsanbieter Plug durch, um zu zeigen, wie zukünftige Gleichstrom-Ladenetze für Boote in Inselgruppen und abgelegenen Küstengebieten aussehen könnten. Anstatt hohe Investitionen in den Ausbau des lokalen Stromnetzes zu tätigen, können Inseln Batteriesysteme wie Voltpack einsetzen, um sicherzustellen, dass genügend Strom für Schnellladungen zur Verfügung steht.

“Mit einer relativ bescheidenen Investition könnten Ladestationen gebaut werden, um den Schiffsverkehr im Stockholmer Schärengarten vollständig zu elektrifizieren. Für ein paar hundert Millionen Euro könnte ein Ladestationennetz für den europäischen Personenverkehr an der Küste realisiert werden”, erklärt Gustav Hasselskog.

In diesem Herbst stellt Candela sein neues Passagierschiff, das Candela P-12 Shuttle für 30 Personen, vor. Dieses Schiff kann die meisten Küstenwasserstraßen der Welt befahren und bietet gleichzeitig eine nachhaltige und wesentlich kostengünstigere Alternative zum heutigen, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Schiffsverkehr, der für 3 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.

“Wir müssen nicht auf morgen warten. Wir haben die Technologie, um jetzt auf einen nachhaltigen Seeverkehr umzusteigen”, so Gustav Hasselskog abschließend.