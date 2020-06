Cantiere del Pardo übernimmt VanDutch

“Diese aufregende Übernahme stellt eine prestigeträchtige Errungenschaft für beide Marken dar, die nun zusammen ein einzigartiges Luxus-Yachterlebnis schaffen und den Markt in Bezug auf Lifestyle, Design, Qualität und Leistung auf ein neues Niveau bringen können”, sagt Fabio Planamente, CEO von Cantiere del Pardo.

Dass holländischer Käse und italienischer Wein geschmacklich gemeinsam eine exzellente Performance an den Tag legen können, ist Gourmets bekannt. Nun finden sich auch bei den Luxus-Tendern eine italienische und eine holländische Marke zusammen, die nicht nur in Punkto Geschmack durchaus Ähnlichkeiten aufweisen.

Beide Werften haben sich im Motoryacht-Sektor durch luxuriöse Tender einen Namen gemacht, die auf eine klare Formensprache, ein besonders elegantes Design, hohe Funktionalität und luxuriösen Lifestyle setzen.

Alle VanDutch-Modelle sollen in der Zentrale von Cantiere del Pardo in Forlì produziert werden, wo die Kapazitäten ausgebaut werden. Die Übernahme stellt eine Gelegenheit für hohe Synergien in Bezug auf Produktionskapazität und strategische Entwicklung dar, die die beiden Markenidentitäten und die Wettbewerbsfähigkeit durch die Einführung neuer Herausforderungen auf dem Markt verbessern und stärken wird.