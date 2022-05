Das kantige Design des acht Meter langen Daycruisers erinnert etwas an die Linienführung klassischer Backdecker und könnte deren moderne Interpretation sein. Praktisch gesehen hat das Boot damit allerdings überhaupt nichts zu tun. Es handelt sich beim Testschiff vielmehr um einen Tender mit Centerkonsole, T-Top und achterer Sitzgruppe.

Eine Reichweite von über 100 nautischen Meilen (185,2 km) und +30 Knoten (ca. 56 km/h) Topspeed soll der Daycruiser ermöglichen. Grundsätzlich sind das schon mal vielversprechende Ansagen, allerdings geht nicht beides zusammen, das wäre dann doch zu schön. Immerhin wird die Marschfahrt mit 20 Knoten angegeben und die sollen dann auch locker 1,5 Stunden durchzuhalten sein. Dank DC-Schnellladegerät soll die Aufladung des 146 kW/h Batterie-Paketes von Kreisel Electric in ca. zwei Stunden erledigt sein, im Bereich von 20 bis 80 Prozent Batteriekapazität sollen eine Stunde und zehn Minuten ausreichen. Das reicht allemal für einen ausgiebigen Tagestörn und auch schnelle Etappen oder mal eine Runde Wasserski ist damit drin.

Das geräumige Vorschiff bietet Platz für eine Sonnenliege oder eine kleine Kabine, in der eine Toilette untergebracht ist. Zehn verschiedene Layouts bietet die Werft an, um den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden zu können. Gebaut wird das Boot im Vakuuminfusions-Verfahren mit Schaumkern, Fasergelegen aus nachhaltigen Flachsfasern und „grünem“ Epoxidharz. Das Deck ist mit Kork belegt, das T-Top aus Gewichtsgründen mit Carbonfasern laminiert.

Fahreigenschaften

Ein Brusa-E-Motor mit 225 kW, die über einen Wellenantrieb ins Wasser gebracht werden, garantiert amtlichen Vortrieb. Und nicht mal der fetteste Verbrenner kommt auf solche Beschleunigungswerte: 4,2 Sekunden von null auf 20 Knoten dürfte die derzeitige Benchmark für den Freizeitbootbereich sein. Der Durchzug ist absolut brutal und die Crew ist gut beraten sich festzuhalten, wenn dem Skipper „die Pferde durchgehen“ und er den Hebel auf den Tisch legt. Mit vier Personen an Bord und einer kleinen Polterwelle bei auflebendem Wind aus Ost in der Neustädter Bucht knackte die X Shore die 30 Knoten ohne Mühe. Fahrerisch überzeugte der scharf geschnittene Tender mit sportlicher Attitüde, stabiler Fahrsicherheit und richtig Dampf und Schub auch in engen Kurven.