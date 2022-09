Axopar sieht lt. Jan-Erik Viitala, Gründungspartner von der Marke, einen Bedarf an kleineren Booten mit einer angemessenen Reichweite, die elektrifiziert sind und weltweit eingesetzt werden können. Vor allem in Regionen, in denen der Einsatz von Verbrennungsmotoren eingeschränkt ist, wie z.B. auf ausgewählten Wasserstraßen in Amsterdam, der Schweiz und Frankreich.

Sowohl die Axopar 22 als auch die Axopar 25 wurden mit Blick auf die E-Mobilität entwickelt und sind lt. Hersteller aufgrund ihrer Effizienz, ihres Gewichts, ihrer Ausgewogenheit und ihrer modularen Bauweise optimal für die Elektrifizierung geeignet. Das effiziente und seetüchtige Rumpfdesign der Boote ermöglicht es zudem auch, außerhalb geschützter Gewässer zu fahren.