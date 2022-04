ENJOY YACHTING akquiriert ASTONDOA für D-A-CH Region

Jaime Cortecero Vertriebsleiter von ASTONDOA, sagt: „Wir freuen uns, mit ENJOY YACHTING einen renommierten Partner für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz gefunden zu haben, der seit Jahren durch Kompetenz und vor allem Service am Kunden beweist, dass man nicht nur Yachten verkaufen, sondern diesen besonders anspruchsvollen Kundenstamm durch guten Service betreuen kann. Für unsere hochwertigen Produkte sind wir bestrebt, genau solche Partnerschaften einzugehen – denn als Familienbetrieb mit einer über 100-jährigen Tradition ist die Beziehung zum Eigner an oberster Stelle.“

AS5 (Foto: Astondoa Yachts)

Meik Lessig ergänzt: „Mit ASTONDOA haben wir nun eine Marke im Programm, die – ähnlich wie CRANCHI aus Italien – Motoryachten und -boote von 38 bis 125 Fuß bietet. Die Fertigungsqualität der Yachten ist überragend, davon konnten wir uns bei ausgiebigen Werftbesuchen in Spanien und Testfahrten auf den Yachten selbst eingehend überzeugen. ASTONDOA eröffnet unseren Kunden die Möglichkeit, ihren Wunsch nach Yachten jenseits der 80 Fuß zu erfüllen. Gleichzeitig bieten wir mit ASTONDOA eine luxuriöse Marke, die sich im Stil aber deutlich von Cranchi unterscheidet. Nunmehr kann sich unser Kunde zwischen sehr schickem spanischem Understatement oder rassigem, italienischen Design entscheiden. Unser gesamtes Team freut sich darauf, ASTONDOA, die in Nordeuropa eher weniger bekannt sind, diesem anspruchsvollen Publikum vorzustellen.“

Astondoa 377 Coupé (Foto: Astondoa Yachts)

Erstmals zu sehen sein wird eine ASTONDOA 377 Coupé ab April 2022 in Hannover, im September auf der Boot & Fun inWater in Berlin und später auf der Interboot in Friedrichshafen. ENJOY YACHTING wird die Marke ebenfalls auf der Boot in Düsseldorf 2023 repräsentieren. Die meisten der Yachten sind für 2023 noch lieferbar, eine erste As5 für den 50-Fuß-Bereich ist im Zulauf.