“Die Forza 37 ist ebenso üppig wie potent. Sie verbindet reinrassige Leistung mit erstklassigem Stil, erstklassigem Luxus und all den hochmodernen Merkmalen, die man braucht, um das Bootfahren zu etwas ganz Besonderem zu machen. Und um den Erwartungen der anspruchsvollen Kundschaft der Forza-Linie gerecht zu werden, können Sie die Einbauten, die Ausstattung, die Materialien und das Finish so verändern, wie es Ihren persönlichen Vorlieben entspricht.”

Großzügig und variabel an Deck

Das Cockpit der Forza 37 ist serienmäßig mit einer Mittelkonsole, großzügigen Teakdecks und einer Wet Bar mit Grill ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit, die Schanzkleider auf beiden Seiten hydraulisch herunterzuklappen, so dass Sie Ihren Partybereich im Cockpit auf Knopfdruck um bis zu 20 % erweitern können. Das Gefühl eines “schwimmenden Strandes” soll dank des benutzerfreundlichen Walkaround-Designs mit Sonnenliegen vorne und hinten, einem offenen Heckspiegel und einer verlängerten hydraulischen Badeplattform umgesetzt werden. Und während dies reichlich Platz für bis zu zehn Gäste schafft, soll das elegante Hardtop in Sonderfarbe mit versenkbarem Glas und ausfahrbarem Segeltuch die perfekte Lösung bieten, um die Sonne an langen Tagen auf See zu genießen.

Luxuriös unter Deck

Unter Deck ist die Forza 37 lt. der Pressemitteilung der Werft elegant auf die Bedürfnisse eines reisenden Paares abgestimmt. Es gibt eine große feste Doppelkoje, eine voll ausgestattete Kombüse und eine geschlossene Nasszelle mit separater Stehdusche. Treibstoff- und Wassertanks mit großem Fassungsvermögen sollen Langstreckentörns logistisch einfach machen, und auch der gebotene Luxus sei etwas ganz Besonderes, so die Werft. Holz-, Alcantara- und Lederausstattungen werden durch intelligente LED-Beleuchtung und Panoramafenster im Rumpf ergänzt und sollen für ein schönes Reiseerlebnis auch unter Deck sorgen.