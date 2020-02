Futuro Boats bei MIZU

Mit der Futuro Z20 bietet MIZU ein funktionelles 8-Sitzer-Boot aus solidem Marine-Aluminium an, das für Entspannung und Spaß geschaffen wurde. Es zeichnet sich durch ein modernes Design und eine optimale Raumnutzung aus. Das intelligente Konzept und der erschwingliche Preis lassen den flotten Alu-Flitzer als ein Boot gelten, dessen Konzept sich auch an Einsteiger in den Bootssport richtet sowie an erfahrene Wassersportler, die es einfach aber stilvoll mögen. Durch den Aluminiumrumpf besteht die Möglichkeit, Farben und Designs individuell zu gestalten. Angefangen von der Carbon-Optik, bis hin zur polierten spiegelnden Oberfläche, sind viele Ideen umsetzbar.

Bereits mit einer moderaten Außenborder-Motorisierung von 40 PS bis maximal 115 PS sind gute Fahrleistungen realisierbar, die auch den Fahrspaß nicht zu kurz kommen lassen. Ein Blick in die Zukunft lässt Spannung aufkommen. Mit der ZX40 präsentiert die Werft auf der Website bereits die Silhouette des nächsten Modells, das mit einer messerscharfen Linienführung und doppeltem Z-Antrieb bereits erahnen lässt, dass hier Wert auf eine hohe Performance gelegt werden wird.