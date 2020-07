Gründl Bootsimport ist Prestige Dealer of the Year 2020

Das Team freue sich über die neue Auszeichnung „Prestige Dealer of the Year 2020“ und starte mit neuer Kraft und Motivation in die nächste Wassersportsaison, so Gründl Bootsimport in einer Pressemitteilung. Ziel für die Zukunft sei es, gesund zu bleiben und alle Services sorgfältig weiterzuentwickeln und zu verbessern. „Die Markenbotschaft und die Produkte von Prestige Yachts sollen noch stärker und erkennbarer im deutschen Freizeitboot-Markt etabliert werden.“