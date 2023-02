Impacd Boats aus dem 3D-Drucker

Gefertigt werden die Boote nach einem speziellen Verfahren mittels eines 3-D-Druckers in einem Stück. Als Material kommt ein Kunststoffmix aus recycelten Plastik-Abfällen und PET-Flaschen zum Einsatz, das eine äußerst robuste und schlagzähe Konstruktion ergibt. Äußerlich sind die gedruckten Boote durch die fein strukturierte Außenhaut zu erkennen.

Aus Plastikabfällen und PET-Flaschen druckt eine kleine Werft in Friesland solide Boote. (Foto: Impacd Boats)

Fünf Modelle zwischen 5,5 und 6,8 Metern Länge hat die Werft derzeit im Programm und bietet von der kleinen traditionellen, elektrisch angetriebenen Sloep bis zur Luxus-Sloep mit Sonnendeck ein schönes Portfolio an nachhaltig gefertigten Booten für Tagesfahrten. Auch farblich ist die Werft nicht nur auf das schwarz der Rümpfe auf den Fotos festgelegt. „IMPACD-Sloepen sind 74 % nachhaltiger als normale GFK-Boote, wie eine Untersuchung der TU Delft ergab. Das liegt daran, dass bei der Herstellung überwiegend recycelte Materialien verwendet werden. Daher sind die Boote auch am Ende ihres Lebenszyklus vollständig recyclebar“, so Marieke De Boer, CEO von Impacd Boats.

Impacd 450 Limited mit Mercury Avator 7.5e Außenborder (Foto: C. Schneider)

Während einer kleinen Testfahrt auf dem Rhein konnte die Impacd Sloep sowohl in Sachen Ausstattung und Verarbeitung als auch in Punkto Nutzbarkeit und Fahreigenschaften überzeugen und auch preislich sind die Boote absolut konkurrenzfähig.