Invictus GT 370

Immer geräumiger und komfortabler beherbergt die GT 370 zwei große Kabinen unter Deck, die je nach den Bedürfnissen des Eigentümers individuell gestaltet werden können. Diese Doppelkonfiguration wurde konzipiert, um eine möglichst breite Zielgruppe zu befriedigen.

Die Eignerkabine

Auch die Standardausstattung ist standesgemäß und umfasst eine mobile Bar, die in die Hecksitzgruppe integriert ist und eine kompakte Küche mit Spüle, Kühlschrank und Eiswürfelbereiter aufnimmt. Der zentrale Bereich des Decks entwickelt sich um einen ausziehbaren Tisch, der eng mit einem großzügigen “L”-Sofa mit vollständig verstellbaren Rückenlehnen verbunden ist, die den gesamten Bereich in eine riesige gepolsterte Sonnenliegezone verwandeln. Optional kann das Schanzkleid an Steuerbord zu einer Seitenplattform heruntergeklappt werden. Die gesamte Einrichtung und die Polsterung bestehen aus modernsten Materialien mit dem neuesten Styling und mit speziellem Leder bezogenen Edelstahlverkleidung, die den Wert und die ästhetische Schönheit und Nützlichkeit der Wohnräume erhöht.