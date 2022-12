Leopard-Kats zum kaufen und chartern

Saint-Raphael ist eine kleine Hafenstadt östlich von Cannes an der französischen Mittelmeerküste, die z.B. vom Flughafen Nizza mit Bus und Bahn in ca. eineinhalb Stunden oder mit dem Auto in ca. einer Stunde gut erreicht werden kann. Neben den Segelkatamaranen Leopard 42, 45, 50 sind auch die Powercats 46 und 53 vor Ort und können nach Absprache auch Probe gefahren werden. Der Leopard Powercat 46 wurde erst kürzlich von einer internationalen Jury aus Fachjournalisten während der Messe Boot & Fun Berlin mit dem Best of Boats Award (BoB) in der Kategorie „Best for Travel“ ausgezeichnet.

Die Yachten werden auch im Rahmen der Yacht-Eignerprogramme der großen Vercharterer The Moorings und Sunsail angeboten. The Moorings bietet die neuesten Motorkatamarane, sowie Segelyachten in einer großen Auswahl an Revieren an. Die Kunden erwerben ihre Traumyacht von The Moorings, treten durch den Erwerb dem Yachteignerprogramm bei und erhalten ein garantiertes Einkommen in Höhe von 8%, bezogen auf den Kaufpreis, monatlich ausbezahlt. Das garantierte Einkommen ist unabhängig von der Charteraktivität des Bootes. Die Sunsail-Eigner können folgende Vorteile genießen: die Eigner können bis zu 12 Wochen Segelurlaub pro Jahr planen, alle operativen Kosten für Liegeplatz, Versicherung und Wartung sind inbegriffen, Eigner können andere Boote gleicher Größe weltweit in den schönsten Destinationen benutzen.