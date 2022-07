Ausgestattet wird die Limited Edition mit einem exklusiv für MasterCraft produzierten und erst im Februar vorgestellten Ilmor Supercharged 6.2L Motor. Die Maschine leistet mit ihren acht Zylindern satte 630 PS (470kW) und bringt es auf ein maximales Drehmoment von 902 Newtonmetern bei 3.800 Umdrehungen. Ilmor ist als Motorenhersteller auf dem europäischen Markt nur wenig bekannt. Die ursprünglich auf Motoren für die US-amerikanische IndyCar Serie spezialisierte Motorenschmiede, liefert auch Ingenieursleistungen für Antriebsstränge und beliefert etliche Teams aller bekannten US-Rennserien mit Motoren. Neben zahlreichen US-Bootsmarken führt Ilmor den Schweizer Bootsbauer Boesch als Referenz auf. Produziert wird der Motor im US-Bundesstaat North Carolina.

Das Boot hat der Hersteller – so teilt MasterCraft in einer Presseinformation mit – extra entworfen um „die überlegene Leistung und den Vorsprung des Ilmor Supercharged 6.2L Motors mit dem hochwertigsten Boot zu präsentieren“ so George Steinbarger, Chief Revenue Officer bei MasterCraft.