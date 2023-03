In der Standardausführung besteht das achtere Cockpit aus bequemen Sitzgelegenheiten auf einem großen Sonnenpolster über der Garage und einer Bar mit passenden Hockern auf der Backbordseite. Die Eigner können sich auch für eine vollständig integrierte Wet Bar oder eine erweiterte J-förmige Lounge-Sitzgruppe entscheiden, die sich von der Kombüse aus über die gesamte Breite des Cockpits nach achtern erstreckt. Dieses neue Modell verfügt über eine optionale Crew-Kabine, die über einen eigenen Treppenaufgang im hinteren Cockpit erreichbar ist. Schiebetüren an Steuerbord und ein elektrisches Fenster an Backbord lassen das Cockpit nahtlos mit dem offenen Wohnbereich auf dem Hauptdeck verschmelzen.

Im Innenbereich bietet das Schiff eine großzügige Galley, eine U-förmige Sitzgruppe und einen Essbereich. Unter Deck bietet es eine Standard-Dreikabinen-Aufteilung, eine voll ausgestattete Master-Kabine, eine VIP-Kabine und zwei Gästekabinen. Es gibt auch optionale Anordnungen wie ein offenes Owner’s Office oder eine Einzelkoje.