Moderner Klassiker mit Waterjets

Wenn es sich um Motoryachten in klassischem Design, edler Handwerksausführung und moderner Technik dreht, sind Bootsliebhaber bei den Bootswerften der amerikanischen Ostküste nicht verkehrt. Was dort fernab von Europa in Kleinserien oder als Einzelbauten vom Stapel läuft, wird in Europa oft nur dann wahrgenommen, wenn ein großer Hersteller dahintersteht. Dabei lohnt es sich ruhig öfter, mal genauer über den großen Teich zu blicken, denn schöne Motorboote bauen, das können die Amis und auch technisch spielen sie vorne mit.

Linien, die laufen: Hood 35 LM im klassichen Downeast-Design (Foto: Alison Langley)

Eine dieser Bootsbau-Juwelen, die beim Anlaufen der Häfen und Marinas für verdrehte und gereckte Hälse und andächtige Bewunderung der Boat-Lover sorgen ist die neue Hood 35 LM. Sie folgt auf die erfolgreiche Zusammenarbeit beim Modell bei der Hood 57 LM zwischen der Lyman-Morse Werft und dem Büro C.W. Hood Design.