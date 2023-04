Motoren-Upgrade für Nimbus 305 Baureihe

Mit dem Volvo Penta D3 Diesel mit bis zu 220 PS Motorleistung wurden die Nimbus 305 Coupé und die offene Nimbus 305 Drophead bisher befeuert. Nun wird das etwas in die Jahre gekommene und deswegen in der Produktion auslaufende Aggregat durch den modernen Volvo Penta D4 Diesel ersetzt. Das bestätigte die Werft auf eine Anfrage von MotorBootOnline und des MotorBoot Magazins .

Nimbus 305 Drophead Foto: © Henrik Ljungqvist, Adstream AB

Mit der Nimbus 305 Coupé landete die Werft im Jahr 2015 einen Volltreffer, der binnen kürzester Zeit neben der größeren Schwester Nimbus 365 Coupé zu einem der Bestseller der Werft wurde. 2016 folgte die offene Variante, die Nimbus 305 Drophead. Der hydrodynamisch optimierte Rumpf der Yachten liefert beste Fahrleistungen bei sehr ökonomischen Brennstoffverbräuchen. Die berüchtigte „Gleitfahrtgrenze“ im Übergang von der Verdränger in die Gleitphase ist bei der Yacht praktisch nicht spürbar, insofern erzeugt die Yacht auch in zügiger Fahrt nur eine geringe Heckwelle und läuft dabei sehr sparsam.

Nimbus E 305 Coupé

Ideale Voraussetzungen, um die Yacht daher auch in einer Version mit E-Antrieb anzubieten. So werden die Nimbus 305 Coupé und die Nimbus 305 Drophead auch mit einem 55 kW Torqeedo Deep Blue Motor alternativ auch als vollelektrisch angetriebene Yacht angeboten. Einen Fahrbericht der Nimbus 305 Drophead E-Power lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben des MotorBoot-Magazins – im Shop als gedruckte oder digitale Ausgabe oder mobil in der MotorBoot Magazin App für Apple und Android.