Fertigungstechniken aus dem Flugzeugbau

Grafik: Chiara Mignani Yacht Design / Nero Yachts

Elektrische Boote und neue Konzepte machen derzeit Furore und zeigen, dass es in immer breiteren Anwendungsfenstern gute Einsatzmöglichkeiten für die E-Mobilität auf dem Wasser gibt. Ein exklusives Exponat dieser Art entsteht derzeit in den Fertigungshallen des Flugzeugherstellers GROB, in Tussenhausen, südwestlich von Augsburg. Dessen jahrzehntelanges Know-How in der Fertigung superleichter, steifer und hochqualitativer Carbonkaskos für Flugzeuge machen sich die Mitarbeiter und Techniker von NERO Yachts zunutze, um die ersten Rümpfe einer „First-Edition“ der NERO 777 Evolution zu bauen, die 2024 auf den Markt kommen soll, und das Segment der Luxus-Day-Tender und Weekender bereichern wird.

„NERO Yachts setzt auf die perfekte Symbiose von Carbonfaser und Elektroantriebssystemen. Durch diese innovative Verbindung werden nicht nur Leichtbau, außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit erreicht, sondern auch eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Antrieben geschaffen“, so der Hersteller auf seiner Website.