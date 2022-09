Neue Bavaria SR33 zur boot Düsseldorf?

Die SR-Baureihe sportlicher, urlaubstauglicher Motoryachten von Bavaria tritt die Nachfolge der derzeitigen S- und R-Modelle an und soll das Beste aus beiden Modell-Linien in sich vereinen. Auf dem internationalen Yachting-Festival in Cannes an der Côte d’Azur verdichteten sich jetzt die Informationen, dass schon bald ein neues, drittes Modell die beiden erfolgreichen Yachten der jungen Baureihe ergänzen könnte.