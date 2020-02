Neue Linie: Prestige X70

Der X70 zeichnet sich durch eine radikal andere Raumnutzung aus, als es auf Yachten dieser Größe bisher üblich war und bedient sich an Vorbildern aus dem Superyachtbau. Basierend auf Volumen, Zirkulation und Licht, ermöglicht neue Konzept dieses luxuriösen Crossovers, die volle Breite der Yacht zu nutzen.Der Wegfall der Seitendecks, die auf der Flybridge neu positioniert werden, ermöglicht die Nutzung von 90 % des Raumes. Diese neue Anordnung ermöglicht auch einen Gewinn an Wohnraum im Freien. Der Salon nimmt die gesamte Breite der Yacht ein.

Das auf 50 % vergrößerte, extrabreite Cockpit öffnet sich nach außen, ohne physische Trennung vom Innenraum. Das vordere Deck kann über die Flybridge oder direkt vom Innenraum aus durch einen Seitenausgang erreicht werden. Auf der Flybridge verbinden vier Treppenhäuser die Wohnräume miteinander und sorgen so für mehr Bewegungsfreiheit an Bord. Die Nutzung der vollen Breite der Yacht eröffnet den Raum für ein außergewöhnliches modulares Layout. Das Hauptdeck besteht aus vier verschiedenen, jedoch offenen Wohnbereichen: Ein riesiger und voll ausgestatteter Steuerstand, eine zentrale Kombüse, die das Herzstück des Lebens an Bord darstellt und einen einfachen Zugang zur Flybridge bietet, ein um 300% vergrößertes und lichtdurchflutetes Cockpit, und ein “Beach Club” für die unmittelbare Nähe zum Meer.