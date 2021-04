“Wir fühlen uns jetzt bereit, Boote größer als 40 Fuß zu bauen”, sagt der Geschäftsführer von Sarins Båtar Thomas Sarin und ist sicher: “Das Unternehmen hat eine solide Basis; alle unsere aktuellen Modelle sind Ganzjahres-Boote. Das Segment der Boote zwischen 40 und 50 Fuß hat einen großen Markt auf der ganzen Welt und die SARGO 45 wird in diesem Segment eine führende Rolle einnehmen.“

Diese völlig neue SARGO 45 hat eine Gesamtlänge von 14,60 m und eine Breite von 4,25 m. Sie folgt dem Konzept der robusten Ganzjahresboote von SARGO und ist selbstverständlich mit breiten Seitentüren für einen leichten Einstieg ausgestattet, sowie einem ebenen Deck, einer Tür in der Schanz und einer hellen, modernen Steuerkabine mit einer großen Dachluke. Auch bei der Sicherheit, dem Fahrkomfort und dem Kraftstoffverbrauch wurde akribisch neu entwickelt, verspricht die Werft.

Die SARGO 45 wird zwei Deckbereiche haben, ein U-Sofa am Bug und ein geräumiges L-Sofa achtern. Das Deck rund um das Boot ist auf einer Ebene und die 2 breiten Seitentüren und die Achtertür machen den Zugang zum Steuerhaus sehr einfach. Im Steuerhaus gibt es Platz für vier Personen auf den vorderen Sitzen, einen großen Essbereich für acht Personen und eine gut gestaltete Kombüse. Der Steuerstand ist das bekannte SARGO-Layout mit der funktionalen kippbaren Steuerkonsole.Auch die Unterbringung der Crew ist erstklassig mit 2 oder 3 Kabinen und 2 separaten Toiletten mit Dusche. Für professionelle Nutzer kann das Achterdeck als Stauraum geöffnet werden; der Innenraum kann nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Die Yacht wird in den Versionen als Sargo 45 und als Sargo 45 Explorer konfiguriert werden.

In Deutschland sind die Firmen Harle Yachtbau an der Nordseeküste und die Mittelmanns Werft an der Schlei / Ostsee Service-Partner und offizielle Händler der renommierten finnischen Marke.

Technische Daten:

Länge: 14,6 m, Breite: 4,25 m, Trockengewicht: 13 t, Diesel: 1600-2000 L, Frischwasser: 500 L;

Motoren: Diesel 2×400 – 2×480 PS Heckantrieb oder IPS; Reisegeschwindigkeit: Bis zu 30 Knoten